Правительство может снизить требования к банкам, хранящим средства госкомпаний

Проект постановления правительства о требованиях к уровню рейтингов банков, работающих со средствами госкомпаний, должен быть подготовлен ко второму чтению в Госдуме законопроекта о правилах работы таких банков. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на близкие к обсуждению источники.

Утвержденный на первом этапе уровень рейтинга не ниже A- от агентства АКРА («умеренно высокий уровень кредитоспособности») предполагается пересмотреть до BBB- («умеренная кредитоспособность»), поскольку соответствовать таким требованиям может «недостаточно банков». Сейчас рейтинг А- и выше от АКРА есть лишь у шести банков, и только 5 из них соответствуют требованиям по капиталу. Речь идет о наличии капитала не менее 25 млрд руб. (на 1 февраля 2017 г. этому критерию соответствовал 41 банк).

Рейтингу BBB- и выше соответствуют все банки, получившие рейтинги от АКРА, но по уровню капитала проходят снова лишь пять — Альфа-банк, банк «Санкт-Петербург», Совкомбанк, «Национальный клиринговый центр», а также Газпромбанк.

Правительство предполагает, что вместо рейтинга гарантией надежности может стать прямое или косвенное владение банка государством. Исключение будет сделано и для банков, находящихся под санкциями — РНКБ, «Россия» и СМП-банк.