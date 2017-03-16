Национальный перестраховщик рассчитывает на гарантию ЦБ

Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) фиксирует аккумуляцию рисков на ряде территорий России, принимая в перестрахование риски, сообщила заместитель председателя правления РНПК Наталья Карпова. В частности, она привела пример территорий, где регистрируется аккумуляция рисков, — это Краснодарский край и Центральный регион. Карпова добавила, что «в ближайшее время компания рассчитывает получить гарантию от Банка России, которая позволит увеличить содержание рисков по каждой территории с 10 млрд руб. до 71 млрд руб.».

Как сообщалось ранее, при создании РНПК был заявлен уставный капитал в размере 71 млрд руб. В настоящее время сформированный капитал РНПК превышает 21 млрд руб. Для расширения возможностей по удержанию рисков РНПК обратилась к Банку России как к материнской структуре с просьбой о предоставлении гарантий на разницу между сформированным и заявленным уставным капиталом.

По данным, приведенным Карповой, по итогам 2018 г. РНПК рассчитывает перестраховывать 8-9% всех рисков в России, передаваемых в перестрахование, а к 2019 г. эта доля может увеличиться до 10-15%. Зампред РНПК сообщила, что компания получает неожиданно много предложений по перестрахованию рисков от международного рынка. При этом география сотрудничества, как считает Карпова, в основном будет включать страны Латинской Америки и страны Азии. По словам Карповой, компания анализирует предложения о сотрудничестве, однако занимает консервативную позицию: «политические риски в Эфиопии мы в перестрахование не берем».

РНПК целевым сегментом для себя считает имущественное страхование промышленных и непромышленных объектов, страхование общегражданской ответственности, строительно-монтажных рисков, генеральное страхование грузов, строящихся судов. Основным сегментом РНПК считает страхование авиационных, космических, морских, энергетических и складских рисков. С ограничениями РНПК принимает в перестрахование финансовые, сельскохозяйственные риски, титульные, политические, а также риски застройщиков, туроператоров, риски страхования КАСКО транспортных средств.