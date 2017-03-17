В ЦБ заявили о высоких шансах урегулировать ситуацию с банком «Пересвет»

Первый зампред Центробанка Дмитрий Тулин заявил, что регулятор в скором времени сообщит подробности урегулирования ситуации с банком «Пересвет». «Все успешно продвигается. Хорошие шансы на достижение соглашения (с кредиторами)», — сказал Тулин. Он не уточнил, какая доля обязательств кредиторов «Пересвета» может быть конвертирована в рамках процедуры bail-in.

Ранее сообщалось, что временная администрация «Пересвета» начала предлагать участие в спасении банка всем его кредиторам вне зависимости от того, сколько средств у них зависло в банке. Такое предложение получил, например, владелец ООО «Аврора-проект» Алексей Федоренко. К моменту введения моратория на выплаты на счете компании в «Пересвете» было 4 млн руб., из которых более 3 млн — неисполненные платежи, в том числе в бюджет.

Спасать «Пересвет» Агентство по страхованию вкладов собирается за счет bail-in — конвертации долга в капитал. Для этого будут выпущены 15-летние субординированные облигации на 125 млрд руб. с купоном 0,51% годовых, в которые акционерам предложено перевести 90% требований, остальным кредиторам — 85%.