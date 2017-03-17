ЦБ сообщил о новом способе хищения средств с банковских карт

Мошенники изобрели новый способ хищения средств с банковских карт - беспроводной. Об этом сообщил заместитель начальника главного управления безопасности и защиты информации Банка России Артем Сычев на XIX Всероссийской банковской конференции.

«Это совершено новый способ хищения средств через банкоматы, который нигде не встречался, к тому же, он беспроводной. Мы всегда, когда говорили о скимминге, отмечали, что злоумышленник должен поставить что-то на банкомат, теперь новая технология появилась, беспроводная», - сообщил он.

Участники информационного обмена в рамках Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России (ФинСЕРТ) своевременно получают такую информацию и имеют возможность предпринимать контрмеры, отметил Сычев.