Силуанов вошел в наблюдательный совет ВТБ

Министр финансов распоряжением правительства выдвинут в состав наблюдательного совета ВТБ, следует из документа. Он может его возглавить, рассказал «Ведомостям» федеральный чиновник.

Ранее набсовет ВТБ возглавлял министер экономического развития Алексей Улюкаев, но после отставки сложил с себя полномочия. Минфин в действующем составе набсовета представлял замминистра финансов Алексей Моисеев — в новый состав не выдвинут. Представлять Минэкономразвития в набсовете будет замминистра Николай Подгузов.

Правительство также выдвинуло в состав набсовета управляющего директора Nordstream AG Матиаса Варнига, президента ВТБ Алексея Костина, зампреда ЦБ Владимира Чистюхина. Все действующие независимые директора включены в новый перечень кандидатов.