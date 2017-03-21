Brent торгуется на уровне $51,84 за баррель

К 8.27 мск вторника майские фьючерсы на Brent торговались в Лондоне на уровне $51,84 за баррель, а апрельские фьючерсы на WTI в Нью-Йорке – у $48,36 за баррель. В понедельник на информации об увеличении количества эксплуатируемых в США буровых установок WTI подешевела до минимума за неделю – $48,22 за баррель (-1,2%), а Brent – на 0,3% до $51,62 за баррель, напоминает «Интерфакс». Во вторник котировки сдержанно растут на ожиданиях, что входящие и не входящие в ОПЕК страны договорятся о продлении ограничений добычи ради поддержки рынка, а сильный мировой спрос будет способствовать сокращению избыточного предложения и снижению товарных запасов, отмечает CNBC.

Нынешнее соглашение о сокращении добычи действует до конца июня. Оно не повлекло ожидаемых последствий, так как не все страны полностью выполняют взятые на себя обязательства, а другие производители нефти, США, начали наращивать добычу, так что она подешевела более чем на 10% с начала 2017 г.

В ОПЕК все чаще говорят о возможности продления договоренностей, но подчеркивают, что для этого нужно заручиться согласием России и других стран, не входящих в картель, пишет NASDAQ. Трейдеры рассчитывают, что уверенный рост спроса на нефть будет способствовать восстановлению равновесия на рынке и поддержит цены.

«Мировой спрос в 2017 г. останется здоровым, и его темпы превысят долгосрочный средний уровень в 1,2 млн баррелей в сутки на 0,2–0,4 млн баррелей в сутки. В таком случае сланцевая нефть США не помешает ребалансировке рынка за счет сочетания сильного спроса и ослабления мирового предложения», – считает старший аналитик сырьевых рынков в Vontobel Asset Management Джереми Бейкер.