Греф спрогнозировал курс доллара на конец года

Курс национальной валюты России может колебаться в пределах 57-60 руб. за доллар. К такому выводу пришел председатель правления Сбербанка Герман Греф.

«В последнее время даже цена на нефть напрямую, так, как раньше, не коррелирует с курсом, поэтому я бы точно не ожидал, если не будет каких-то геополитических коллизий, то не ожидаю больших колебаний. Я думаю, что порог колебаний на уровне 57-60 руб. - это все, что можно ожидать», - сказал Греф.

Руководитель Сбербанка считает, что неквалифицированные инвесторы чаще всего совершают покупку валюты «тогда, когда не нужно покупать, и продают, когда тоже этого не нужно делать». «Поэтому самая правильная стратегия - жить спокойно и не переживать на эту тему», - сказал он.