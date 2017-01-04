Более 20 автомобилей попали в ДТП на южном участке МКАД

Движение между Каширским и Варшавским шоссе по внешней стороне МКАД затруднено, более 20 автомобилей попали в ДТП, сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах.

Он уточнил, что причиной аварий стала гололедица, небольшие повреждения получили более 20 автомобилей. Источник «РИА Новости» в экстренных службах Москвы сообщил, что «в районе 20-го км МКАД 23 легковых автомобиля столкнулись в шести ДТП».

В московской Госавтоинспекции «Интерфаксу» подтвердили факт случившегося.