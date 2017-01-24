Кадыров присвоил ведущему КВН Маслякову звание народного артиста Чеченской республики

Глава Чечни Рамзан Кадыров своим указом от 18 января присвоил звание «Народный артист Чеченской Республики» бессменному ведущему КВН Александру Маслякову. Как сообщает сайт правительства республики, звание присвоено «за существенный вклад в развитие эстрадного творчества и культурных связей между народами и за деятельность, получившую широкую известность».

27 ноября 2016 г. на юбилейном вечере клуба известный артист Михаил Галустян изобразил пародию на Кадырова и в этом образе поздравил Маслякова с 75-летием. Глава Чечни потом написал в Instagram, что помогал артисту репетировать и очень доволен результатом.

Александр Васильевич Масляков родился 24 ноября 1941 г. в Свердловске. В 1964 г. он окончил Московский институт инженеров транспорта, в 1968 г. - Высшие курсы работников телевидения, напоминает ТАСС. На телевидении он работает с 1964 г., там он вел передачи «Алло, мы ищем таланты», «А ну-ка, девушки!», «Адреса молодых», вел репортажи с Всемирных фестивалей молодежи и студентов в Софии, Гаване, Берлине, Пхеньяне, Москве. Масляков также является президентом международного союза КВН и телевизионного творческого объединения «АМиК».

В 2002 г. он был удостоен высшей награды Академии Российского телевидения «ТЭФИ» «За личный вклад в развитие отечественного телевидения». В 2006 г. он получил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, в 2011 г. от президента Дмитрия Медведева - орден «За заслуги перед Отечеством» III степени. В 2015 г. президент Владимир Путин наградил Маслякова орденом Александра Невского.

В ноябре 2016 г. Путин своим указом наградил ведущего орденом «За заслуги перед отечеством» II степени. Награда присуждена «за выдающийся вклад в развитие отечественного телевидения и многолетнюю плодотворную деятельность».