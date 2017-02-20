В Саратовской области столкнулись две иномарки: шесть погибших

В Саратовской области в ДТП в Петровском районе погибли шесть человек, сообщили «Интерфаксу» и ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД. Столкновение двух иномарок случилось около 5 утра в понедельник у села Тарумовка.

По данным ГИБДД, столкнулись Nissan с номерами 163 региона и Kia с номерами 190 региона. Предварительно установлено, что водитель Kia выехал на встречную полосу, сказал собеседник «Интерфакса». В Kia погибли пятеро, в Nissan - один человек. Детей среди жертв ДТП нет, уточняет ТАСС.