По факту ДТП с девятью погибшими в новой Москве возбуждено дело

По факту ДТП в новой Москве, в котором погибли девять человек, возбуждено уголовное дело, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«По предварительным данным, по факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», - сказал источник.

Ранее сообщалось, что виновником ДТП на Варшавском шоссе мог стать водитель Toyota, выехавший на полосу встречного движения. Его автомобиль столкнулся с микроавтобусом УАЗ.

Среди погибших и пострадавших оказались граждане Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.