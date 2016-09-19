Стадион на Крестовском острове в Петербурге может еще раз сменить название

Постоянное название для футбольного стадиона, строительство которого завершается на Крестовском острове в Санкт-Петербурге, выберут жители города после Чемпионата мира 2018 г., рассказал «Ведомостям» вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин. Рабочее название стадиона, который обошелся городскому бюджету не менее чем в 42,5 млрд руб., – «Зенит-арена».

Этой весной Топонимическая комиссия Санкт-Петербурга присвоила арене название «Крестовский». Губернатор Георгий Полтавченко предложил все-таки провести всенародное обсуждение этого вопроса, но уже после того, как на арене пройдут матчи Чемпионата мира, отметил Албин. Стройка арены, стартовавшая в 2006 г., должна завершиться в декабре 2016 г., но отделочные и подготовительные работы на объекте могут продолжаться до матчей Кубка Конфедераций, которые назначены на лето 2016 г., объяснял вице-губернатор. Разрешение на это дали инспекторы FIFA, побывавшие на стройке в сентябре.

По решению администрации Санкт-Петербурга после Чемпионата мира эксплуатировать стадион будет футбольный клуб «Зенит» – меморандум о передаче стадиона клубу в аренду уже подписан, однако условия этого договора еще обсуждаются, рассказал Албин.