Талисманом чемпионата мира по футболу 2018 года будет волк

Талисманом чемпионата мира по футболу 2018 года выбрали волка. Результаты голосования за талисман объявили в прямом эфире шоу «Вечерний Ургант» 21 октября: за волка проголосовали 53%, за тигра - 27%, за кота - 20%. Голосование в разное время проходило на сайтах FIFA и Первого канала. Гость «Вечернего Урганта» вице-премьер Виталий Мутко дал талисману имя Забивака. «Волк олицетворяет собой спорт, дружелюбие, активность, таким и должен быть талисман», - цитирует ТАСС автора персонажа Екатерину Бочарову.

Впервые талисман у чемпионата мира по футболу появился в 1966 г. на первенстве в Англии. Им стал лев Вилли - традиционный для страны символ. Затем в разные годы талисманами первенства были мальчики в форме немецкой и аргентинской сборных, апельсин Наранхито, красный перец Пике, собака Страйкер, галльский петух Футикс и другие.

AP / Bippa Первый талисман у чемпионата мира по футболу появился в 1966 г. на первенстве в Англии. Им стал лев Вилли - традиционный для страны символ 1/14 Wikimedia Мальчик Хуанито - талисман чемпионата мира, состоявшегося в Мексике в 1970 г. 2/14 Wikimedia Два мальчика, одетые в форму сборной Германии, - талисманы чемпионата 1974 г., прошедшего в ФРГ 3/14 Wikimedia Гаучито - мальчик в форме аргентинской сборной - талисман чемпионата мира 1978 г., состоявшегося в Аргентине. Его шапка, шейный платок и плеть типичны для гаучо (аналог ковбоев, живущих в аргентинских пампасах) 4/14 Bernat Armangue / AP Апельсин Наранхито - символ чемпионата 1982 г. в Испании. Имя происходит от испанского naranja — апельсин 5/14 В .Фесенко / Фотохроника ТАСС Красный перец Пике - талисман чемпионата 1986 г., состоявшегося в Мексике. Его имя происходит от испанского picante, обобщающего названия для специй 6/14 Bruno Mosconi / AP Чао - фигурка, раскрашенная в цвета итальянского флага с мячом вместо головы - талисман ЧМ 1990 г. Имя - самое популярное слово в Италии 7/14 DON EMMERT / AFP Собака Страйкер - талисман ЧМ 1994 г. Персонаж был придуман компанией Диснея 8/14 Reuters Галльский петух Футикс, символ Франции, стал талисманом чемпионата 1998 г. Его имя происходит от английского football и окончания -ix, по аналогии с именем галла Астерикса — популярного во Франции героя комиксов и фильмов 9/14 Chiaki Tsukumo / AP Талисманы чемпионата 2002 г., который прошел сразу в двух странах - Японии и Южной Корее. Эти существа были созданы при помощи компьютерной графики. Ато, Каз и Ник подчеркивали высокотехнологичность Кореи и Японии. Имена были выбраны пользователями интернета и посетителями McDonald’s в странах - хозяйках чемпионата 10/14 Alexandra Winkler / Reuters Талисман чемпионата мира 2006 г., состоявшегося в Германии, - лев, одетый в футболку немецкой сборной с номером 06 11/14 Luis Romero / AP Леопард с зелёными волосами Закуми - талисман ЧМ в ЮАР 2010 г. Сочетание зелёного и жёлтого - цвета национальных спортивных команд ЮАР. Имя Закуми (Zakumi) образовано от ZA (международное обозначение ЮАР) и kumi, на некоторых африканских языках это означает «десять» 12/14 Felipe Dana / AP Броненосец Фулеко — талисман чемпионата мира по футболу 2014 г. в Бразилии. Имя Фулеко (Fuleco) образовано от Fu (futebol, футбол) и leco (ecologia, экология) 13/14 Владимир Гердо/ТАСС В шорт-лист российских талисманов попали кот, амурский тигр и серый волк. Победителем стал волк, о чем объявили в прямом эфире шоу «Вечерний Ургант» 14/14

Главный трофей соревнования — кубок ЧМ-2018 — представили в июле 2015 г. в Санкт-Петербурге. 18 сентября 2016 г. на Манежной площади в Москве установили часы с обратным отсчетом времени, оставшегося до начала турнира.

Отборочные игры за попадание на чемпионат 2018 г. завершатся в ноябре 2017 г., в финальную часть соревнований выйдут 32 национальные сборные. Футбольная сборная России на правах принимающей стороны попадает на турнир напрямую, но для подготовки к чемпионату будет играть в одной из европейских отборочных групп — группе Н, в которую также попали Бельгия, Босния и Герцеговина, Греция, Эстония, республика Кипр. ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 г. на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

Совокупные расходы на подготовку к чемпионату мира составят 631 млрд руб., из них средства федерального бюджета – 335 млрд руб., региональных бюджетов – 97,2 млрд руб. Инвестиции юрлиц должны составить 199 млрд руб. FIFA выделила $2,15 млрд на подготовку к чемпионату мира в России.