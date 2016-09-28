Спорт

Талисманом чемпионата мира по футболу 2018 года будет волк

Его назвали Забивака
Талисманом чемпионата мира по футболу 2018 года будет волк
Талисманом чемпионата мира по футболу 2018 года будет волк
FIFA / Первый канал

Талисманом чемпионата мира по футболу 2018 года выбрали волка. Результаты голосования за талисман объявили в прямом эфире шоу «Вечерний Ургант» 21 октября: за волка проголосовали 53%, за тигра - 27%, за кота - 20%. Голосование в разное время проходило на сайтах FIFA и Первого канала. Гость «Вечернего Урганта» вице-премьер Виталий Мутко дал талисману имя Забивака. «Волк олицетворяет собой спорт, дружелюбие, активность, таким и должен быть талисман», - цитирует ТАСС автора персонажа Екатерину Бочарову.

Впервые талисман у чемпионата мира по футболу появился в 1966 г. на первенстве в Англии. Им стал лев Вилли - традиционный для страны символ. Затем в разные годы талисманами первенства были мальчики в форме немецкой и аргентинской сборных, апельсин Наранхито, красный перец Пике, собака Страйкер, галльский петух Футикс и другие.

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Первый талисман у чемпионата мира по футболу появился в 1966 г. на первенстве в Англии. Им стал лев Вилли - традиционный для страны символ
AP / Bippa
Первый талисман у чемпионата мира по футболу появился в 1966 г. на первенстве в Англии. Им стал лев Вилли - традиционный для страны символ
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Мальчик Хуанито - талисман чемпионата мира, состоявшегося в Мексике в 1970 г.
Wikimedia
Мальчик Хуанито - талисман чемпионата мира, состоявшегося в Мексике в 1970 г.
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Два мальчика, одетые в форму сборной Германии, - талисманы чемпионата 1974 г., прошедшего в ФРГ
Wikimedia
Два мальчика, одетые в форму сборной Германии, - талисманы чемпионата 1974 г., прошедшего в ФРГ
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Гаучито - мальчик в форме аргентинской сборной - талисман чемпионата мира 1978 г., состоявшегося в Аргентине. Его шапка, шейный платок и плеть типичны для гаучо (аналог ковбоев, живущих в аргентинских пампасах)
Wikimedia
Гаучито - мальчик в форме аргентинской сборной - талисман чемпионата мира 1978 г., состоявшегося в Аргентине. Его шапка, шейный платок и плеть типичны для гаучо (аналог ковбоев, живущих в аргентинских пампасах)
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Апельсин Наранхито - символ чемпионата 1982 г. в Испании. Имя происходит от испанского naranja — апельсин
Bernat Armangue / AP
Апельсин Наранхито - символ чемпионата 1982 г. в Испании. Имя происходит от испанского naranja — апельсин
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Красный перец Пике - талисман чемпионата 1986 г., состоявшегося в Мексике. Его имя происходит от испанского picante, обобщающего названия для специй
В .Фесенко / Фотохроника ТАСС
Красный перец Пике - талисман чемпионата 1986 г., состоявшегося в Мексике. Его имя происходит от испанского picante, обобщающего названия для специй
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Чао - фигурка, раскрашенная в цвета итальянского флага с мячом вместо головы - талисман ЧМ 1990 г. Имя - самое популярное слово в Италии
Bruno Mosconi / AP
Чао - фигурка, раскрашенная в цвета итальянского флага с мячом вместо головы - талисман ЧМ 1990 г. Имя - самое популярное слово в Италии
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Собака Страйкер - талисман ЧМ 1994 г. Персонаж был придуман компанией Диснея
DON EMMERT / AFP
Собака Страйкер - талисман ЧМ 1994 г. Персонаж был придуман компанией Диснея
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Галльский петух Футикс, символ Франции, стал талисманом чемпионата 1998 г. Его имя происходит от английского football и окончания -ix, по аналогии с именем галла Астерикса — популярного во Франции героя комиксов и фильмов
Reuters
Галльский петух Футикс, символ Франции, стал талисманом чемпионата 1998 г. Его имя происходит от английского football и окончания -ix, по аналогии с именем галла Астерикса — популярного во Франции героя комиксов и фильмов
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Талисманы чемпионата 2002 г., который прошел сразу в двух странах - Японии и Южной Корее. Эти существа были созданы при помощи компьютерной графики. Ато, Каз и Ник подчеркивали высокотехнологичность Кореи и Японии. Имена были выбраны пользователями интернета и посетителями McDonald’s в странах - хозяйках чемпионата
Chiaki Tsukumo / AP
Талисманы чемпионата 2002 г., который прошел сразу в двух странах - Японии и Южной Корее. Эти существа были созданы при помощи компьютерной графики. Ато, Каз и Ник подчеркивали высокотехнологичность Кореи и Японии. Имена были выбраны пользователями интернета и посетителями McDonald’s в странах - хозяйках чемпионата
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Талисман чемпионата мира 2006 г., состоявшегося в Германии, - лев, одетый в футболку немецкой сборной с номером 06
Alexandra Winkler / Reuters
Талисман чемпионата мира 2006 г., состоявшегося в Германии, - лев, одетый в футболку немецкой сборной с номером 06
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Леопард с зелёными волосами Закуми - талисман ЧМ в ЮАР 2010 г. Сочетание зелёного и жёлтого - цвета национальных спортивных команд ЮАР. Имя Закуми (Zakumi) образовано от ZA (международное обозначение ЮАР) и kumi, на некоторых африканских языках это означает «десять»
Luis Romero / AP
Леопард с зелёными волосами Закуми - талисман ЧМ в ЮАР 2010 г. Сочетание зелёного и жёлтого - цвета национальных спортивных команд ЮАР. Имя Закуми (Zakumi) образовано от ZA (международное обозначение ЮАР) и kumi, на некоторых африканских языках это означает «десять»
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Броненосец Фулеко — талисман чемпионата мира по футболу 2014 г. в Бразилии. Имя Фулеко (Fuleco) образовано от Fu (futebol, футбол) и leco (ecologia, экология)
Felipe Dana / AP
Броненосец Фулеко — талисман чемпионата мира по футболу 2014 г. в Бразилии. Имя Фулеко (Fuleco) образовано от Fu (futebol, футбол) и leco (ecologia, экология)
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В шорт-лист российских талисманов попали кот, амурский тигр и серый волк. Победителем стал волк, о чем объявили в прямом эфире шоу «Вечерний Ургант»
Владимир Гердо/ТАСС
В шорт-лист российских талисманов попали кот, амурский тигр и серый волк. Победителем стал волк, о чем объявили в прямом эфире шоу «Вечерний Ургант»
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Главный трофей соревнования — кубок ЧМ-2018 — представили в июле 2015 г. в Санкт-Петербурге. 18 сентября 2016 г. на Манежной площади в Москве установили часы с обратным отсчетом времени, оставшегося до начала турнира.

Отборочные игры за попадание на чемпионат 2018 г. завершатся в ноябре 2017 г., в финальную часть соревнований выйдут 32 национальные сборные. Футбольная сборная России на правах принимающей стороны попадает на турнир напрямую, но для подготовки к чемпионату будет играть в одной из европейских отборочных групп — группе Н, в которую также попали Бельгия, Босния и Герцеговина, Греция, Эстония, республика Кипр. ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 г. на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

Совокупные расходы на подготовку к чемпионату мира составят 631 млрд руб., из них средства федерального бюджета – 335 млрд руб., региональных бюджетов – 97,2 млрд руб. Инвестиции юрлиц должны составить 199 млрд руб. FIFA выделила $2,15 млрд на подготовку к чемпионату мира в России.

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