В Перми отпраздновали 90-летие пермского балета

Набитый битком зал миниатюрного театра середины XIX в. собрался отметить дату совершенно призрачную, и этого никто не скрывал с самого начала. День основания пермского балета был выбран примерно так же, как день основания Москвы, – по первому письменному упоминанию, т. е. программке спектакля «Жизель», который анонсировали в городской газете на 2 февраля 1926 г. Ни у кого нет уверенности, что тот спектакль состоялся. Но когда в 1941 г. в Пермь (тогдашний Молотов) эвакуировали Ленинградский театр оперы и балета им. Кирова, труппа в зачаточном состоянии там уже была.

Как ни парадоксально, именно войне и четырехлетнему пребыванию в городе ленинградцев местный балет обязан своим уровнем (с советских лет он занимает третье место в российской иерархии). И хотя уже почти не осталось свидетелей той поры, а за прошедшие десятилетия пермяки обзавелись собственными достижениями, обскакав прародителей, к примеру, в освоении хореографии Джерома Роббинса, оба юбилейных концерта были выстроены вокруг того события.

Оба раза программа открывалась документальным фильмом «Эвакуационный роман», снятым пять лет назад Борисом Караджевым, который дал слово ленинградцам, вспоминавшим работу в Перми. Этот фильм стал частью нескончаемого диалога, который все послевоенные десятилетия своего существования ведет пермский балет. Еще одно отделение концерта было отдано «Лебединому озеру». Причем не неприкосновенной второй «лебединой» картине, а необычному в формате гала «бальному» акту с сюитой характерных танцев и па-де-де. В новой пермской версии (премьера состоялась прошлой зимой) он объединяет хореографию Мариуса Петипа и Алексея Мирошниченко – сегодняшнего худрука балета Пермского театра и представителя петербургской традиции.

Праздник по-балетному Для спринтерской балетной карьеры обилие работы – главная радость. В этом сезоне руководство Пермского театра ее труппе обеспечило. Помимо традиционных больших зарубежных гастролей она выпускает под Новый год «Золушку» Мирошниченко, а летом – вечер одноактных балетов на музыку Стравинского, над которым с худруком труппы будут работать Владимир Варнава и Вячеслав Самодуров.

Та же связь прослеживалась и в дивертисменте. Его основу составило петербургское балетное наследие от Адана и Петипа до Ростислава Захарова, хореография Баланчина – петербургского воспитанника – и Мирошниченко, на наших глазах создающего в Перми оригинальный репертуар на основе своей школы.

Для пермской труппы, по старинке почти полностью сформированной из выпускников одной балетной школы, эта традиция до сих пор остается живой. И в танцах нынешних премьеров Инны Билаш и Никиты Четверикова (широко известных благодаря победе во всероссийском телепроекте «Большой балет»), и в выступлении начинающих Дарьи Тихоновой и Павла Савина петербургский педантизм, возведенная в культ чистота танца соединяются с открытыми актерскими эмоциями и фирменной пермской энергетичностью. Это заставляет отбивать руки и в «Лебедином озере», даже несмотря на то что к исполнителям характерных танцев хочется пригласить педагога-предметника из балетной школы, и в баланчинских «Рубинах», которым с уходом Наталии Домрачевой – де Фробервиль пока не хватает маневренности и умения попадать в позы и позиции одновременно со Стравинским. Зато в номерах Мирошниченко в исполнении пермских танцовщиков невозможно найти ни одного шва – им не приходится ни покоряться традиции, ни покорять ее, сверяясь с далекими великими стандартами. Здесь их покидает ощущение непрерывного экзамена – и именно в это мгновение они оказываются настолько безупречны, насколько того требует петербургская традиция.

Пермь