Почему велосипедные команды живут недолго

В сезоне 2016 г. в высшей лиге профессионального шоссейного велоспорта (UCI WorldTeams) выступали 18 команд: три из США, по две из Бельгии и Франции, по одной из Австралии, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Казахстана, Нидерландов, Швейцарии, ЮАР и две из России – Katusha и Tinkoff. По итогам сезона на первом месте в рэнкинге UCI (Международного союза велосипедистов), формирующегося на основе набранных гонщиками призовых очков, испанская команда Movistar, на втором – Tinkoff. Гонщик Tinkoff словак Петер Саган – лидер индивидуального рэнкинга (в этом сезоне Саган выиграл шоссейный чемпионат мира и престижные гонки Grand Prix Cycliste de Québec, Tour des Flandres и Gent-Wevelgem). Олег Тиньков владел командой UCI WorldTeam c 2013 г., потратил около 50 млн евро, но со следующего года перестает спонсировать велоспорт.

Главная причина – владельцу «Тинькофф банка» не удалось изменить принципы организации и финансирования профессионального велоспорта, а также распределение доходов от гонок и телетрансляций. «Я пытался как-то расшевелить ситуацию в велоспорте, – рассказывал Тиньков «Ведомостям». – Tour de France зарабатывает 100 млн евро в год – это очень мало, и основная проблема в том, что велоспорт показывают бесплатно, хотя ситуацию могла бы исправить продажа телевизионных прав». По словам бизнесмена, он пытался обсуждать эту идею с чиновниками, искал союзников – например, медиамагната Руперта Мердока, который владеет велокомандой Team Sky, но идею не удалось воплотить из-за косности велоспортивных правил и отсутствия достаточного количества времени. «Я бы хотел зарабатывать на всем, что я делаю. Но европейские чиновники оказались сильнее». Последние активы команды Tinkoff будут проданы до конца года, контракты со спортсменами истекли.

Расходы команд

По данным французского издания l’Equipe, в первую пятерку команд по размеру бюджета в 2016 г. входили британская Team Sky (35 млн евро), Katusha (32 млн евро), американская BMC (28 млн евро), Tinkoff и казахстанская Astana (20 млн евро). Это намного выше среднего бюджета профессиональной велокоманды UCI WorldTeam, который составляет 12-14 млн евро.

Team Sky в 2016 г. потратила только на зарплаты более 24 млн евро. Эта команда, которую многие считают самой сильной в истории велоспорта (их темно-серый автобус получил прозвище «Звезда смерти» ), имеет собственную стратегию: владельцы нанимают сильнейших велосипедистов за миллионы, но в гонке они «обслуживают» главную звезду команды – трехкратного победителя Tour de France Криса Фрума. Фрум получал около 4,5 млн евро в год, столько же, сколько главные звезды Tinkoff – Альберто Контадор и Петер Саган.

Около 1,5 млн евро в год уходит на поездки – бензин, автомобили, авиабилеты. Новый автобус для команды приобретается за 500 000-600 000 евро (модель с кастомным интерьером) и служит 10-12 лет, обслуживание автобуса обходится примерно в 50 000 евро в год.

Доходы команд

Основная часть доходного бюджета UCI WorldTeams (от 80% и выше) – это деньги владельцев команд и титульных спонсоров. Несколько миллионов евро приносят технические спонсоры, около 1,5 млн евро – продажа экипировки под брендом команды. Организаторы гонок выплачивают командам бонусы за участие и победы, которые за год могут достичь нескольких миллионов.

Например, бюджет команды Team Sky в 2015 г., по данным сайта The Inner Ring, складывался из следующих статей: 15,6 млн фунтов стерлингов обеспечили титульные спонсоры, 2,96 млн – технические (Shimano, Pinarello, Jaguar), еще 1,9 млн фунтов поступило от них в виде различных товаров и оборудования для гонки. 3,8 млн фунтов составили выплаты за участие в гонках от организаторов и призовые деньги, но сюда же, видимо, вошли доходы и от мерчендайзинга, так как в отдельную строчку они не выделены.

Организаторы гонок также покрывают проживание в отелях, – прежде всего, чтобы предоставить равные условия всем участникам гонок. Иначе богатые команды, которые могут позволить себе отель рядом со стартом, получат преимущество перед командами, которым придется селиться далеко. Равенства стараются достичь и в комфортабельности отелей: звезды отелей суммируются, при этом у всех команд должно получиться примерно одинаковое количество звезд по итогам гонки.

Спонсоры

«Все, что сейчас надето на мне, - от кроссовок до трусов - предоставлено спонсорами», – рассказывал на гонке Vuelta a España Пьер Орфанидис, директор по коммуникациям Tinkoff.

Команды могут иметь до трех основных (титульных) спонсоров, которые обязаны совершать выплаты в фонд команды, плюс несколько технических спонсоров и поставщиков, которые обычно поддерживают команду, поставляя ей свою продукцию. Некоторые команды получают от спонсоров практически все – от питания и велосипедов до одежды, автомобилей и инструментов, другие предпочитают закупать что-то самостоятельно, чтобы обеспечивать команду лучшим снаряжением. Взамен спонсоры получают брендинг (обеспечение видимости бренда во время гонок), помощь в организации гонок, права на изображения райдеров и и другие промоматериалы.

Обслуживающий персонал

В элитных командах требование ко всему персоналу – наличие опыта в профессиональном велоспорте. Зарплаты выше, чем в традиционных секторах экономики, но не такие высокие, как в других видах спорта. На зарплаты обслуживающего персонала уходит 10-20% бюджета команды. На многодневный тур обычно привозится около 30 человек – райдеры, механики, повара, массажисты, администраторы, врачи.

Доктора (в команде их несколько), как правило, живут вдалеке от гонщиков и в период подготовки к гонкам консультируют райдеров по телефону. Во время заездов их присутствие обязательно – они путешествуют вместе с командой, оказывая помощь при травмах, не требующих госпитализации. Лекарства для команды закупаются докторами, причем доктор обязан знать состав каждого средства на предмет запрещенных препаратов.

Командный повар, как правило, хорошего уровня из ресторана, но с опытом работы в спорте. Меню составляется по принципу богатства углеводами, поскольку именно их баланс отвечает за восстановление спортсмена, а также из соображений безопасности. Любое отравление, пищевая инфекция или пищевая аллергия в условиях многодневной гонки становятся фатальными.

Часть продуктов предоставляется спонсорами команды, часть - закупается в супермаркетах. Но с обилием спонсоров ко второму пути повар прибегает все реже и реже. Повар в команде один, а команда может участвовать в нескольких гонках сразу. В таких случаях гонщики, выступающие в менее значительных соревнованиях, питаются в отелях, а за их доппитание (хлопья утром, паста) отвечают массажисты, которые либо дают указания повару отеля, либо едут в магазин и что-то закупают сами.

Кто зарабатывает

Крупные спонсоры не хотят идти в профессиональный велоспорт. Менеджеры команды Tinkoff пробовали подступиться к «крупнякам». Но Samsung и Apple отказались – «не видим прибыли», а в Emirates прямо сказали, что если бы хотели, у них бы уже была команда. Исключением можно назвать Movistar – этой командой владеет одноименная телекоммуникационная компания, крупнейшая на рынках Испании и Латинской Америки, где сейчас бум велосипедного спорта. В основном же владельцев команд можно поделить на три основные категории: помешанные на велоспорте миллионеры вроде Олега Тинькова и Джона Мердока, сына медиамагната Руперта Мердока (ему принадлежит Team Sky), команды с госсподдержкой – Astana, Bahrain Merida (команда будет выступать с сезона 2017 г.), команды производителей велосипедов (BMC, Canondale, Giant, Trek), делающие себе на гонках хорошую рекламу.

Естественно, зарабатывают на гонках и организаторы. Организатор двух самых престижных многодневок в Европе – Amaury Sport Organisation (ASO) не делится доходами от прав на телетрансляцию с командами. Еще один источник дохода – деньги, которые выплачивают города за возможность приема у себя тура многодневки. Например, в следующем году TDF стартует из Дюссельдорфа – за это немцы выложат организаторам 3-5 млн евро в расчете на доходы, которые они получат от приема туристов и самих команд. Даже маленькие деревушки платят по 50 000 евро, чтобы войти в маршрут гонки – ведь это привлечет к ним туристов. Все эти деньги уходят в ASO, команды «не в доле», хотя порой сами города готовы платить отдельным командам за сам факт того, что в их населенный пункт для участия в гонке приедет звезда.

Но нужно отметить факт, о котором не упоминают владельцы команд, жалующиеся на скупость ASO: права на трансляцию велогонок приносят не так много денег, как права на показ футбола или хоккея. Во-первых, для телекомпаний трансляция велогонок сопряжена с большими расходами: вместо того чтобы снимать все соревнование в пределах одного стадиона, они должны выделять мобильные команды на автомобилях, мотоциклах и вертолетах, путешествующие тысячи километров вслед за участниками гонок. Телеканалов, готовых понести такие траты, не так много. Во-вторых, данные опросов показывают, что среди зрителей велогонок значительную часть составляют представители старшей возрастной категории – не самая привлекательная аудитория для рекламодателей. В результате, по подсчетам того же The Inner Ring, дележка прибыли ASO от продажи прав на ТВ принесла бы каждой из 22 команд World Tour... около 275 000 евро в год. Здесь, опять же, можно попенять ASO на недостаточные усилия по популяризации велоспорта.

Нужны реформы

В качестве примера идеально функционирующей в финансовом плане команды Орфанидис называет FC Barcelona. Годовой бюджет футбольного клуба – сотни миллионов евро, при этом от генерального спонсора, Qatar Airways, он получает всего 15% от этой суммы. Остальное – продажа билетов, мерчендайзинг, продажа игроков, права на трансляцию. Такая финансовая независимость – залог стабильности, который позволяет футбольным клубам существовать десятки и сотни лет, обретая все больше славы и поклонников, что в свою очередь привлекает новых спонсоров.

В то же время многие велокоманды – однодневки, поскольку лицензии команд UCI WorldTeams, дающие право участвовать в самых престижных гонках, – краткосрочные, выдаются на год-два, и это не позволяет владельцам команд выстраивать долгосрочные планы. В результате команды регулярно переходят из рук в руки и меняют названия. Кроме того, в велоспорте отсутствует трансферный рынок: у владельцев команд нет права на компенсацию в случае, если перспективного гонщика переманивают в другую команду.

В 2014 г. 11 из 18 велокоманд «высшей лиги», включая Team Sky и Tinkoff, создали ассоциацию Velon с целью побудить спортивных чиновников и огранизаторов гонок начать реформы, которые позволят стабилизировать бизнес. Но успехов пока не добились. В ответ на попытку бойкота организаторы Tour de France заявили, что смогут просуществовать минимум два года без иностранных команд, а с уменьшением телетрансляций сами команды станут никому не нужны. Статус Tour de France позволяет диктовать условия: это единственный гранд-тур, для трансляции которого приезжают представители телевизионных компаний со всего мира, большинство остальных не интересны за пределами своей страны.

Олег Тиньков предлагал еще один вариант: несколько крупных бизнесменов (или компаний) скидываются для приобретения организаторов нескольких крупных гонок, создают новую профессиональную лигу велоспорта (наподобие американских спортивных лиг NBA, NFL и проч.) и планомерно развивают ее, используя новую бизнес-модель. Но на его зов никто не откликнулся.