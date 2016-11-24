Группа «Мегаполис» представила в Московском планетарии альбом Zerolines

«Мегаполис» всегда был самой московской из всех российских рок-групп: уютной, домашней, неторопливой – в противоположность лихорадочно решающим мировые вопросы петербуржцам-ленинградцам. И все делали наособицу: пока другие отряхали советский прах со своих ног, они выпустили суперхит на стихи советского поэта Вознесенского и пригласили к сотрудничеству советского певца Лещенко, чтобы спеть с ним песню на стихи Бродского. Пока другие лихорадочно зубрили английский, чтобы покорять Америку, они пели по-немецки. Поэтому, когда, выпустив в 1996 г. альбом «Гроза в деревне», «Мегаполис» практически исчез со сцены, а его отцы-основатели Олег Нестеров и Михаил Габолаев занялись продюсированием начинающих артистов на собственном лейбле «Снегири», поклонники вздохнули, но не удивились: что с них взять, с московских чудаков.

Удивились они в 2010 г., когда «Мегаполис» триумфально вернулся к активной деятельности с пластинкой «Супертанго» и закрепил успех в 2014 г. концептуальной программой «Из жизни планет», заявленной как «звуковая дорожка к четырем неснятым фильмам оттепели».

Тем временем успело вырасти новое поколение слушателей, которые стали недоумевать: «Откуда он такой взялся, этот «Мегаполис»?» А разглядывание в YouTube немногочисленных ранних клипов 90-х только усиливало это недоумение – слишком уж велика разница между синтетической нововолновой музыкой, ярким сценическим гримом 90-х и мудрой простотой 2010-х.

Альбом Zerolines как раз и призван, по уверениям Нестерова, это недоумение рассеять. Шесть композиций, в него вошедших, были наиграны еще 15 лет назад в виде единого музыкального потока, магмы, из которой впоследствии выкристаллизовалось «Супертанго» и все, что за ним последовало. Это не песни в общепринятом значении: в них нет куплета-припева, да и слова составлены (в основном давно работающим с группой поэтом Александром Барашем) как-то не так, как принято в песнях. Это некое, как выразился Нестеров, «интуитивное погружение» – поток, войдя в который они почувствовали себя «тысячелетними музыкантами», свободными от любых жанровых и стилистических ограничений.

Зрители-слушатели тоже смогли «войти в поток»: московский планетарий подошел для этого лучше любого московского клуба. На огромном куполе в течение всего шоу показывались как «штатные» космогонические видеопроекции из программ планетария, так и специальные ролики, подготовленные видеохудожником Андреем Врадием. Так что Нестеров не кокетничал, когда, предваряя программу, посоветовал забитому до отказа залу смотреть не на небольшую сцену, где расположились музыканты, а на звездное небо: все самое важное будет происходить там.

«И вообще, – не без юмора заметил Олег Нестеров, – все самое важное всегда происходит там».