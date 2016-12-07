Фестиваль NET показал в Москве танцевальное шоу Жерома Беля Gala

Балериной может быть каждый. Участники спектакля Жерома Беля Gala – мужчины и женщины, старики и дети, худые, полные, с ограниченными возможностями – по очереди выходят на сцену, где установлена табличка «Балет», и пытаются сделать фуэте. Кто как может: путаясь в ногах, едва не падая, на пуантах или на коляске. Зал Театра наций, которому перед этим минут десять показывали слайды других театральных площадок (самых разных – от античного амфитеатра до поляны в лесу), неуверенно хихикает, потом начинает хохотать в голос. Таблички меняются: «Вальс», «Импровизация (три минуты в тишине)», «Майкл Джексон», «Поклоны», «Соло», «Коллектив». Gala кажется гомерической пародией на балетный дивертисмент и одновременно на какую-нибудь «Фабрику звезд», но к пародии, конечно, не сводится. Как и к политкорректной идее о равенстве любых тел, вне зависимости от возраста, пола, здоровья и физической формы. Хотя здесь одинаково комичны и любители, и балетные профессионалы, которые могут изобразить отточенное па, но оказаться нелепыми в другой пластической дисциплине. Главное, что нелепым и смешным здесь не боится быть никто (вдобавок в середине действия все обмениваются одеждой и на каждом какая-нибудь вещь обязательно сидит как на корове седло).

На любой публичной дискуссии о современном театре, какая бы тема ни была заявлена – документальность, перформативность, новые пространства или черти в ступе, – всегда находится слушатель, который задает неизбежный вопрос о профессионализме. Не рискуем ли мы его потерять? Где критерии? Покажите диплом!

Легкий не-танец Жером Бель – один из ведущих современных хореографов, чье имя связывают с движением Non-dance («не-танец»), возникшим во Франции в 1990-х. Рефлексия (в том числе пародийная) над господствующими представлениями о норме и красоте – фирменный знак Беля. Gala в этом смысле не самый радикальный его проект. Были гораздо жестче.

Gala – страшный сон этого зрителя и вместе с тем лучший ему ответ. Танцевать тут не умеет никто – даже профессионалы балета и contemporary dance, которых в каждом городе, где проходят гастроли проекта Жерома Беля, как и любителей, рекрутируют из местных. Или напротив – умеют все: как и в настоящем гала-концерте, у каждого здесь есть своя «коронка». В эпизоде «Коллектив» группа поочередно повторяет движения то одного, то другого участника (под его любимую музыку). Выходит, понятно, кто в лес, кто по дрова, зато солист на этом фоне – абсолютная звезда, и это настолько же восхитительно, насколько смешно.

Танец – не умение танцевать. Знаменитая фраза Пины Бауш «Меня интересует не то, как люди движутся, а то, что ими движет» уже давно стала аксиомой, и Gala блистательно ее подтверждает, потому что совершенно понятно: этими людьми движет чистая радость – самораскрытия, освобождения в смехе (можно представить, с каким удовольствием и азартом все это репетировалось). Но фокус спектакля Жерома Беля еще и в том, что он настолько же про тех, кто на сцене, насколько про тех, кто в зале. Как реагировать на это хулиганство? Уместно ли смеяться над человеком с Даун-синдромом или лишним весом, который пытается сделать балетный прыжок? Едва успев об этом подумать, слышишь смех по соседству – и он несомненно от счастья. Потому что тому, кто на сцене, радостно и хорошо. Эта радость и есть танец, и все мы в нем свободны, и все равны.