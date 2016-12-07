Выставка «Под одним небом» показывает, насколько русская живопись похожа на французскую

Выставка «Под одним небом» в фонде In Artibus представляет собрание Инны Баженовой, вернее, как она уточняет, «его малую часть». И часть эта явно отражает не только пристрастие коллекционера, собирающего то, что ей нравится и интересно, но и логику развития ее интереса. Началась коллекция, как она рассказывает, с русского искусства прошлого века, оно заставило обратить внимание на предшествующее ему искусство французское второй половины позапрошлого века, а там уже и на его истоки.

Так что «Под одним небом» показывает естественное развитие искусства не столько даже во времени или пространстве, а именно между художниками. Причем не как заимствование изобразительных приемов или их развитие, а как вариации на заданную тему. Так, на одной стене рядом и в полной гармонии смотрятся натюрморты с букетами Одилона Редона, Владимира Лебедева и Бориса Касаткина, несмотря на то что между собой их разделяют не только четыре десятилетия, но степени одаренности и известности авторов.

Кажется, ни на одной выставке, кроме как объединенной принадлежностью одному владельцу, не могли бы находиться рядом зимний пейзаж не слишком известного советского художника Александра Глускина 1965 г. и написанный за сто лет до него осенний пейзаж умершего в нищете французского художника Адольфа Монтичелли. Но дело в том, что Монтичелли в некоторой степени предшественник импрессионизма, а Глускин его приблизительный последователь.

Но есть на выставке одинокие произведения, соседей им не нашлось – не по уникальности жанра или оригинальности композиций, а по впечатлению на зрителя. Два превосходных городских пейзажа Мориса Утрилло с характерной резкой перспективой улочек и «мокрым воздухом», очень декоративный и совершенно спокойный «Лес у реки» Андре Дерена, медитативные белые натюрморты Владимира Вейсберга, темный, эскизный, очень выразительный «Игрок в биллиард» Оноре Домье – лучшие из показанных на выставке вещей.

Инна Баженова говорит, что если бы хотела в искусство инвестировать, то выбрала бы определенную тактику: купила бы, например, «не двух маленьких Руссо, а одного большого». Но поскольку она коллекционирует интереса ради, то «Под одним небом» находится только маленький пейзаж Анри Руссо.

До 9 апреля