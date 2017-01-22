Инфантино просил Мутко сняться с выборов президента РФС - СМИ
Е. Егоров / Ведомости
Президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино просил в сентябре прошлого года нынешнего вице-премьера России Виталия Мутко сняться с выборов президента Российского футбольного союза (РФС). Об этом сообщает в воскресенье, 22 января, британская газета Daily Mail со ссылкой на «источник в Москве».
Как стало известно изданию, Инфантино позвонил члену совета FIFA Мутко и попросил его отойти от руководства футболом в связи с допинговым скандалом в российском спорте и упоминанием его имени в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.
По информации газеты, телефонный разговор состоялся в сентябре за несколько дней до выборов президента РФС. Тогда Инфантино, по данным источника Daily Mail, сказал Мутко, что его участие в выборах может стать проблемой для FIFA.
При этом, как отмечает газета, Мутко понял Инфантино, но не стал реагировать на его просьбу. В руководстве FIFA не стали комментировать эту информацию, сообщает «РИА Новости».
Сам Мутко в воскресенье назвал глупостью сообщения СМИ по этому поводу. «Глупости все это. Если бы он попросил, я бы не выдвигался. У нас нормальные отношения с FIFA, и если бы от них поступили такие рекомендации, то мы бы прислушались», - приводит его слова ТАСС.
Мутко был переизбран президентом РФС в сентябре 2016 г.
Vladimir Rodionov / AP / RIA-Novosti
«Туморроу митинг, будет Евро ассоциейшн. Мэйджор рекомендейшн, нэшнл сешнз… Евро», - прокомментировал Мутко в мае 2015 г. коррупционный скандал в FIFA (справа на фото - бывший руководитель FIFA Йозеф Блаттер)
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А. Гордеев / Ведомости
«Будем ли во Франции? Слушайте, ну а как иначе? Без нас это будет не чемпионат Европы», - сказал Мутко после победы российской сборной над командой Швеции в отборе на Евро-2016
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Ведомости
«Я - чудик. Всегда беру все на себя... Кроме побед. Допинг - это я виноват. Ванкувер - это я. Но как я мог повлиять на Фурсенко с его кодексами чести? Или на Толстых, которого вы все знаете. Стенограммы исполкома расходились как пирожки. «Мать-перемать». Но сегодня мы консолидировали усилия всех субъектов футбола. Проблемы есть, но мы движемся вперед», - заявил Мутко на конференции РФС в сентябре 2016 г.
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А. Махонин / Ведомости
«Не успел прийти – олимпийский Ванкувер. Думал тогда, что меня расстреляют! Все считали, что я виноват. И демографию в стране я ухудшил, и за 15 лет развалил весь спорт и систему подготовки, и не строилось в стране ничего из-за меня. Такое было ощущение», – сказал Мутко в октябре 2011 г.
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Pavel Golovkin / AP
«В Ванкувере у нас их, напомню, было три (золотые медали. - "Ведомости"). Сейчас будет намного больше. Но вот точное количество назвать пока не решусь. Хотя с мыслями об этих медалях я давно засыпаю и просыпаюсь», – говорил Мутко за несколько недель до старта Олимпиады в Сочи. «Ясно, что меня все тычут в медальное табло», – констатировал он тогда
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Jae C. Hong / AP
«Наша сила в том, что мы хотим этого чемпионата мира, что мы едины. В России футбол очень любят. Люди надеются на чудо – вот как жахнем всех в 2018 г.! Экскьюзь ми», - заявил Мутко на пресс-конференции оргкомитета чемпионата мира 2018 г. в июне 2015 г.
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Владимир Песня / РИА Новости
«Всё ли выплатили Капелло? Капелло всё свое получил. Чтоб я так жил!» - ответил Мутко на соответствующий вопрос журналистов перед чемпионатом Европы-2016 (справа на фото - бывший главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло)
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А. Гордеев / Ведомости
«Лет ми спик фром май харт, ин инглиш», – сказал Мутко в декабре 2010 г. в Цюрихе на заседании исполнительного комитета FIFA. Эта фраза была встречена аплодисментами
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М. Стулов / Ведомости
«Когда я не был министром спорта, люди, которые возглавляли спорт, они ко мне приходили и говорили: «Полное «гэ» вот здесь, а здесь – «пэ», а вот здесь – «жэ». И всё было нормально. Сейчас ко мне всё липнет: и «гэ», и «пэ», и «жэ», - так Мутко в июне 2015 г. прокомментировал возможность возглавить РФС. «Футбол потребует огромного времени в силу того, что он у нас запущен. Но сейчас, конечно, я окажу помощь, чтобы футбол окончательно не рухнул», - говорил на той же пресс-конференции министр
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Интерпресс / PhotoXPress
«Керлинг в Ванкувере провели натурально в амбаре. Главное, чтобы лед был хороший, а так - завесили помещение простынями и нормально. Простыни только были другого цвета, перекрашенные. Ну, как у нас Чебурашка: сначала был белый и красный, а теперь синий», - сказал Мутко во время расширенного заседания президиума коллегии Минспорттуризма России в марте 2010 г.