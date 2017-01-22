Инфантино просил Мутко сняться с выборов президента РФС – СМИ

Президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино просил в сентябре прошлого года нынешнего вице-премьера России Виталия Мутко сняться с выборов президента Российского футбольного союза (РФС). Об этом сообщает в воскресенье, 22 января, британская газета Daily Mail со ссылкой на «источник в Москве».

Как стало известно изданию, Инфантино позвонил члену совета FIFA Мутко и попросил его отойти от руководства футболом в связи с допинговым скандалом в российском спорте и упоминанием его имени в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.

По информации газеты, телефонный разговор состоялся в сентябре за несколько дней до выборов президента РФС. Тогда Инфантино, по данным источника Daily Mail, сказал Мутко, что его участие в выборах может стать проблемой для FIFA.

При этом, как отмечает газета, Мутко понял Инфантино, но не стал реагировать на его просьбу. В руководстве FIFA не стали комментировать эту информацию, сообщает «РИА Новости».

Сам Мутко в воскресенье назвал глупостью сообщения СМИ по этому поводу. «Глупости все это. Если бы он попросил, я бы не выдвигался. У нас нормальные отношения с FIFA, и если бы от них поступили такие рекомендации, то мы бы прислушались», - приводит его слова ТАСС.

Мутко был переизбран президентом РФС в сентябре 2016 г.