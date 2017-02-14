Новыми лидерами кинопроката стали «Лего Фильм: Бэтмен» и «На пятьдесят оттенков темнее»

Анимационный фильм о Бэтмене из детского конструктора принес в Северной Америке $55,6 млн. И хотя ожидания студии Warner Bros. были немного выше – около $60 млн, – хороший прием как у критики, так и у зрителей (выставивших оценку A- CinemaScore) должен обеспечить второй картине из франшизы «Лего» успешный дальнейший прокат. Если динамика сборов будет такой же, как у предшественника, стартовавшего с $69 млн и пришедшего к финишу национального проката с $257,7 млн, то «Лего фильм: Бэтмен» принесет в итоге не меньше $200 млн на домашнем рынке. В международном прокате, где мультфильм вышел на 60 территориях, сборы составили $37 млн – в том числе $2,2 млн в России, вошедшей в первую пятерку.

Но другой премьерный сиквел – «На пятьдесят оттенков темнее» – собрал у нас заметно больше: $6,7 млн. Продолжение эротической истории для домохозяек с легким уклоном в BDSM вообще преуспело не столько в американском прокате (где заняло вторую строчку), сколько в международном: $100,1 млн с 57 территорий – четвертый в истории результат для фильмов с возрастным рейтингом R (дети до 17 лишь в сопровождении взрослых). Успешней были только «Пятьдесят оттенков серого» ($157,1 млн), «Дэдпул» ($132,2 млн) и «Матрица: Революция» ($117,6 млн). Но в Северной Америке картина «На пятьдесят оттенков темнее» заработала лишь $46,79 млн – почти на $40 млн меньше, чем «Пятьдесят оттенков серого» в 2015 г. В кинотеатры, разумеется, пришли в основном женщины (70%). Оценка публики – щадящая В+ CinemaScore. Но критики, понятно, не отказали себе в удовольствии высечь картину, которая так на это напрашивается (10% одобрения на агрегаторе кинопрессы Rotten Tomatoes – уровень плинтуса: бывает и ниже, но редко).

По материалам boxofficemojo.com