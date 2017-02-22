Афиша на выходные: номинанты на «Оскар», салюты и новая оперная звезда

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«Слишком свободный человек» снят Верой Кричевской и Михаилом Фишманом как фильм-расследование. Борис Немцов считался преемником Ельцина, но потом был изгнан из большой политики и стал лицом оппозиции. Этот сюжет обсуждают олигархи и чиновники, друзья, соратники и сам Немцов, чье неизвестное интервью нашли авторы. Взгляд назад открывает неочевидное – Борис Немцов стал настоящим героем нашего негероического времени, сумев отстоять право находиться вне системы, защищая более важные вещи, чем партийные и даже государственные интересы, – человеческое достоинство и свободу живого чувства. С 23 февраля в Центре документального кино

4/10