Афиша на выходные: номинанты на «Оскар», салюты и новая оперная звезда
«Ведомости» рекомендуют, куда сходить и что посмотреть
В ночь с воскресенья на понедельник вручают премию «Оскар» за 2016 г. В российском прокате сейчас представлены шесть номинантов в категории «Лучший фильм»: мюзикл «Ла ла ленд», драмы «Прибытие», «Лунный свет», «По соображениям совести», «Лев» и «Манчестер у моря»
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До 27 февраля в здании электростанции ГЭС-2 на Болотном острове проходит «Геометрия настоящего» - фестиваль, посвященный исследованию взаимосвязи звука и искусства. В его программе объединятся рейвы, диджей-сеты, концерты, звуковые инсталляции, выставки и образовательная программа
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Аида Гарифуллина – новая оперная звезда, уроженка Казани, дает свой дебютный сольный концерт в Большом зале консерватории. В программе Чайковский, Римский-Корсаков, Верди, Пуччини. 23 февраля, 19.00
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«Слишком свободный человек» снят Верой Кричевской и Михаилом Фишманом как фильм-расследование. Борис Немцов считался преемником Ельцина, но потом был изгнан из большой политики и стал лицом оппозиции. Этот сюжет обсуждают олигархи и чиновники, друзья, соратники и сам Немцов, чье неизвестное интервью нашли авторы. Взгляд назад открывает неочевидное – Борис Немцов стал настоящим героем нашего негероического времени, сумев отстоять право находиться вне системы, защищая более важные вещи, чем партийные и даже государственные интересы, – человеческое достоинство и свободу живого чувства. С 23 февраля в Центре документального кино
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«Великая стена» - голивудско-китайский блокбастер, в котором воины Востока и Запада объединятся против общего врага - напавших на землю чудищ. Режиссер Чжан Имоу сделал масштабный зрелищный фильм, сохранив авторский почерк
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В последний день масленичной недели кафе ЦУМа подготовит бранч с блинами трех видов: пшеничными, гречишными и шоколадными. Их дополнит икорный бар, где будет представлено около десяти видов икры: осетровая, севрюжья, кетовая, щучья и другие. Стоимость бранча - 3500 руб.
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Также по воскресеньям бранч сервируют в ресторанах Quadrum и Bystro отеля Four Seasons Moscow. На выбор предлагают три варианта меню: безалкогольный бранч Deluxe (4900 руб.), Premier с белым, красным и игристыми винами (6900 руб.) и Four Seasons c шампанским, белым и красным вином и «коктейлем дня» (9900 руб.)
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23 февраля в прокат выходит «Тони Эрдманн» немецкой постановщицы Марен Аде – едва ли не главная каннская сенсация этого года (скандально оставленная жюри без наград). Несмотря на фестивальную славу, это зрительское кино: во всяком случае, на ночном показе ММКФ зал хохотал в голос почти весь сеанс. Но взгляд режиссера лишен иллюзий, а печаль, спрятанная в сердце этой эксцентричной комедии, совершенно не сентиментального свойства.
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«Билли Бадд» – опера Бенджамина Бриттена, прекрасная по музыке и поучительная по содержанию: драма добра и зла разыгрывается в замкнутом мужском мире на военном корабле. Большой театр выпустил спектакль в копродукции с Английской национальной оперой, поставил его Дэвид Олден, дирижирует Уильям Лейси. На Новой сцене. 24 и 26 февраля, 19.00
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День защитника Отечества в Москве отметят салютом. 23 февраля в 21.00 праздничный фейерверк запустят с 16 площадок, главными точками станут Воробьевы горы и Поклонная гора. Полный перечень площадок указан на официальном сайте мэрии Москвы
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