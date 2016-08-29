Решение о недопуске россиян на Паралимпиаду-2016 распространяется на Игры-2018

Подтвержденное Спортивным арбитражным судом (CAS) решение Международного паралимпийского комитета (IPC) о недопуске российских спортсменов на Паралимпийские игры 2016 г. в Рио-де-Жанейро распространяется и на Паралимпийские игры 2018 г.

Об этом говорится в письме Паралимпийского комитета России (ПКР) в ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России» (ЦСП).

"Решение IPC, продублированное CAS, о недопуске российских спортсменов-инвалидов на Паралимпийские игры 2016 г. в Рио-де-Жанейро распространяется на Паралимпийские зимние игры 2018 г. в Пхёнчхане", - говорится в тексте письма, опубликованном на официальном сайте ПКР.

В комитете отметили, что считают важным как можно быстрее отреагировать на обвинения в адрес ЦСП.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало отчет, в котором говорилось, что Министерство спорта России, ФСБ, Центр спортивной подготовки и московская лаборатория участвовали в планировании замены образцов допинг-проб в антидопинговой лаборатории Сочи во время зимних Олимпийских игр 2014 г., напоминает «РИА Новости».