Международный паралимпийский комитет разрабатывает шаги для восстановления членства ПКР

Международный паралимпийский комитет (IPC) разрабатывает критерии восстановления членства Паралимпийского комитета России (ПКР). Об этом заявил агентству «Р-Спорт» руководитель пресс-службы организации Крэйг Спенс.

"Согласно правилам, приостановление членства ПКР будет снято, как только совет управляющих IPC определит, что ПКР вновь может выполнять свои членские обязательства в полном объеме", - отмечает Спенс.

Ранее во вторник, 30 августа, премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал решение IPC в отношении российских спортсменов верхом несправедливости и совершенно аморальным поступком, передавал «Интерфакс».

Президент IPC Филип Крэйвен 7 августа объявил, что комитет решил отстранить российских паралимпийцев от Игр-2016 и лишить членства Паралимпийский комитет России. ПКР 15 августа подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), которая в итоге была отклонена.