CAS не имеет доказательств причастности ПКР к «государственной допинговой схеме»

Международный паралимпийский комитет (IPC) не смог предъявить доказательств того, что Паралимпийский комитет России (ПКР) был в курсе «государственной допинговой схемы», сообщает агентство Р-спорт со ссылкой на пресс-релиз Спортивного арбитражного суда (CAS).

"Суд не может сделать такой вывод. Нет доказательств, подтверждающих осведомленность (ПКР). Основания для подобных выводов недостаточны", - говорится в решении, опубликованном на сайте суда во вторник (цитата по «Интерфаксу»).

В своем решении суд подчеркнул, что IPC предлагал сделать вывод о причастности руководства ПКР к «государственной системе допинга» лишь на основании того, что некоторые члены совета IPC входят в правительство России, а значит, были в курсе происходящего. Однако CAS счел этот факт недостаточным для подобных выводов.

В IPC отметили, что членство ПКР может быть восстановлено, когда совет управляющих комитета решит, что ПКР будет в состоянии полностью выполнять свои обязательства.