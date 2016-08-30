Паралимпийская сборная России по конному спорту отказалась участвовать в Играх-2016 под флагом IPC

Паралимпийская сборная России по конному спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата отказалась участвовать в Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро под флагом Международного паралимпийского комитета (IPC). Об этом говорится в релизе пресс-службы Федерации конного спорта России.

Ранее Международная Федерация конного спорта (FEI) официально выразила несогласие с решением IPC по вопросу отстранения сборной России от Паралимпийских игр. Организация подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием разрешить российским спортсменам выступить на Играх под флагом IPC.

"Все спортсмены и тренеры сборной однозначно заявляют, что несмотря на то что участие в Паралимпийских играх было нашей целью и мечтой всей жизни и нам впервые в истории паралимпийского конного спорта России удалось попасть на Игры в командном зачете, у нас есть национальная гордость. Мы - россияне! У нас есть страна, в которой мы родились, выросли, в которой тренируемся и за которую мы выступаем и только благодаря которой мы имеем возможность выступать на столь высоком уровне", - подчеркивается в заявлении.