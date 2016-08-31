Швейцарский суд отклонил апелляцию на недопуск россиян к Паралимпиаде-2016

Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию Паралимпийского комитета России (ПКР) на решение о недопуске российских спортсменов к Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. Об этом говорится в пресс-релизе суда, поступившем в агентство «Р-спорт».

«Чтобы добиться снятия или приостановления решения, ПКР должен был показывать, что он выполнял и продолжает выполнять обязательства, касающиеся уважения антидопинговых правил. Он также должен был продемонстрировать заинтересованность в немедленном снятии решения о приостановке, что также находится в интересах МПК, в том, что касается борьбы с употреблением допинга. Он этого никак не сделал», - говорится в постановлении на сайте суда (цитата по «Интерфаксу»).

Руководитель Международного паралимпийского комитета (IPC) Филип Крэйвен 7 августа объявил, что комитет принял единогласное решение об отстранении российских паралимпийцев от Игр-2016 и лишении членства ПКР. ПКР 15 августа подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне, который 23 августа ее отклонил. ПКР подал апелляцию на решение CAS в Федеральный суд Швейцарии.

Паралимпиада в Рио пройдет 7-18 сентября.