Ходатайство Паралимпийского комитета России о восстановлении членства в МПК рассмотрят в течение полугода

Ходатайство Паралимпийского комитета России (ПКР) о восстановлении в рядах Международного паралимпийского комитета (МПК) будет рассмотрено в Федеральном суде Швейцарии в течение ближайшего полугодия. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ПКР, опубликованном в среду.

От этого решения будет зависеть участие российских паралимпийцев в международных соревнованиях, в частности в зимней Паралимпиаде 2018 г.

Ранее в среду Федеральный суд отклонил ходатайство ПКР о принятии временных мер, которые должны были обеспечить участие российских атлетов в Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 г.

Также в среду стало известно, что Международный паралимпийский комитет (IPC) отклонил иски 34 российских паралимпийцев на недопуск их к Играм в Рио-де-Жанейро. Об этом заявил агентству «Р-спорт» спортивный агент Андрей Митьков. В связи с этим паралимпийцы обратились в Спортивный арбитражный суд (CAS), и юристы просят об ускоренном рассмотрении дела.