Индивидуальные заявки российских паралимпийцев отклонены

Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков сообщил, что индивидуальные обращения российских паралимпийцев в Международный паралимпийский комитет (МПК) на допуск к Играм-2016 были отклонены.

«У наших паралимпийцев отклонили еще и индивидуальные иски. Это совершенно бесчеловечно», - приводит «Матч ТВ» слова Жукова. Он отметил, что к Всемирному антидопинговому агентству (WADA) есть ряд претензий. «Ясно, что вся ситуация - огромное политическое давление», - сказал Жуков.

Он считает, что через два года на зимней Олимпиаде давление на Россию будет оказываться и далее. «Соревнования, которые организовывают в России для паралимпийцев, сейчас им крайне необходимы. Российские игры должны поддержать наших спортсменов», - сказал президент ОКР.