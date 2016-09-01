Более 175 россиян получили отказ в индивидуальном допуске на Паралимпиаду

Более 175 паралимпийцев России получили отказ в индивидуальном допуске к Паралимпиаде-2016, сообщается в релизе Международного паралимпийского комитета (IPC).

Руководитель Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков назвал в четверг, 1 сентября, крупнейшей ошибкой IPC отстранение российских спортсменов от Игр 2016 г. в Рио-де-Жанейро. «Я уже говорил, что, на мой взгляд, отстранение от Паралимпийских игр - акт несправедливый, негуманный. Решение принято под сильным политическим давлением», - приводит его слова «Р-Спорт».

Паралимпиада в Рио-де-Жанейро пройдет с 7 по 18 сентября.