Песков охарактеризовал ситуацию с паралимпийцами как чудовищную

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию с российскими паралимпийцами чудовищной и отметил, что Россия продолжит последовательную линию на их защиту.

"Мы не считаем решение Международного паралимпийского комитета (МПК) справедливым", - сказал Песков журналистам.

По его словам, в ближайшее время будет воплощена в жизнь инициатива российскойго президента о проведении соревнований «с тем, чтобы паралимпийцы смогли показать то, к чему они готовились долгие годы» (цитата по «РИА Новости»).

Ранее в четверг стало известно, что МПК отказал более 175 российским спортсменам в допуске на Паралимпиаду 2016 г. в Рио-де-Жанейро в индивидуальном порядке.

23 августа Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Паралимпийского комитета России на решение от 7 августа о приостановлении членства ПКР в МПК. Суд в Лозанне решил, что это было сделано в соответствии с правилами МПК, напоминает «Интерфакс».