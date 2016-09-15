Песков: Россия готова помочь WADA в борьбе с киберпреступностью

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия готова помочь Всемирному антидопинговому агентству (WADA) в борьбе с киберпреступностью. «Если речь идет о запросе о помощи, то, безусловно, если такое обращение поступит... Россия последовательно выступает за борьбу с киберпреступностью, последовательно приглашает все государства и международные организации к сотрудничеству в этой области. И эта позиция России тоже хорошо известна», – сказал Песков.

Ранее WADA подтвердило хищение очередной партии конфиденциальных данных спортсменов из онлайн-программы ADAMS в результате «российской кибератаки ‘Fancy Bear’ [aka Tsar Team (APT28)]». Система ADAMS используется для сбора и хранения данных о местонахождении спортсмена, пройденных им допинг-тестах и их результатах, а также разрешениях на их терапевтическое использование.