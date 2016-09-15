Минспорт просит спецслужбы России помочь WADA в вопросе хакеров

Министр спорта РФ Виталий Мутко заявил агентству «Р-спорт», что Министерство спорта попросит соответствующие российские органы оказать Всемирному антидопинговому агентству (WADA) содействие по проблеме хакерских атак.

Ранее генеральный директор WADA Оливье Ниггли попросил российские власти сделать все возможное для прекращения деятельности хакеров, публикующих конфиденциальные данные о приеме запрещенных веществ спортсменами.

«Данные надо каким-то образом хранить, должны быть программы защиты. Я читал, что Ниггли обратился к нам, правительству, (с просьбой) оказать содействие, и мы попросим наши соответствующие органы поработать», - сказал Мутко «Р-спорту» по телефону.

Хакерская группа Fancy Bears 13 сентября опубликовала результаты взлома баз данных WADA. В документах говорится, что WADA разрешало принимать запрещенные вещества американским олимпийским чемпионкам - теннисисткам Серене и Винус Уильямс, гимнастке Симоне Байлз и баскетболистке Елене Делле Донн. В ночь на 15 сентября хакеры опубликовали данные еще 25 спортсменов, включая серебряного призера Олимпиады-2016 российского боксера Миши Алояна. WADA заявило, что группа хакеров Fancy Bears связана с российскими властями. Мутко выступил с опровержением этой информации.