Боксер Алоян заявил, что никогда не употреблял допинг

Серебряный призер Олимпийских игр в Рио боксер Миша Алоян заявил, что никогда не принимал запрещенных препаратов. «Как можно принимать какой-то допинг, находясь под пристальным ежедневным наблюдением? Нет никакого смысла этого делать. Я никогда ничего запрещенного не принимал – это вообще мой принцип жизненный, это невозможно под таким пристальным наблюдением. Тем более Олимпийские игры на носу, это не имеет никакого смысла, надо быть дураком, чтобы это сделать», – сказал спортсмен.

Ранее хакерская группировка Fancу Bear выложила данные из базы WADA, которые свидетельствуют о том, что к Олимпиаде в Рио были допущены 25 спортсменов , употреблявших допинг. В их числе оказался Миша Алоян. Из опубликованного заключения по результатам допинг-пробы, взятой у Алояна 21 августа, следует, что он мог употреблять туаминогептан. В списке Fancу Bear Алоян – единственный представитель России.