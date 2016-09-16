Путин прокомментировал взлом хакерами базы данных WADA

Взлом хакерами базы данных Всемирного антидопингового агентства (WADA) не может не быть интересным для международной, прежде всего спортивной, общественности. Об этом заявил в пятницу президент России Владимир Путин во время беседы с лидерами стран СНГ на заседании саммита Содружества.

По словам Путина, в связи со взломом, который российская сторона не одобряет, возникает очень много вопросов. «Вроде как бы здоровые спортсмены легально принимают медикаменты, запрещенные для других, а люди, которые явно страдают тяжелыми заболеваниями, тяжелой инвалидностью, даже по подозрению в принятии каких-то препаратов отстраняются от Паралимпийских игр», - отметил он.

Президент добавил, что «это не укладывается совершенно ни в какие рамки».

Эта тема была поднята на встрече на фоне того, что Путин во время своего выступления поздравил президента Киргизии Алмазбека Атамбаева с успешным проведением Игр кочевников.

«То, что президент Киргизии провел такие масштабные и интересные соревнования, это очень здорово, я вас поздравляю», - резюмировал российский президент.