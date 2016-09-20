В списке WADA фигурируют паралимпийцы Коновалова, Миннегулов, Лекомцев и Петушков

Паралимпийцы сборной России Светлана Коновалова, Рушан Миннегулов, Владислав Лекомцев и Роман Петушков фигурируют в июльском докладе руководителя независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена. Об этом заявила тренер спортсменов Ирина Громова.

Она добавила, что ее ученики, завоевавшие 11 золотых медалей на Паралимпиаде-2014 в Сочи, никогда не принимали допинг.

«Мы абсолютно чисты, ни о каких злоупотреблениях у нас не было даже мыслей. Я за всех лично несу ответственность и даю голову на отсечение, что мои спортсмены ничего не принимали», - отметила Громова.

Тренер пояснила, что 13 сентября ее вызвали в Паралимпийский комитет России (ПКР). Там президент ПКР Владимир Лукин и руководитель исполкома организации Павел Рожков сообщили ей о том, что основанием для обвинений стали царапины на внутренней стороне и проколы в ёмкостях с допинг-пробами всех четырёх спортсменов.

Лекомцев, Миннегулов и Коновалова - двукратные паралимпийские чемпионы Сочи в лыжных гонках и биатлоне. Петушков является шестикратным олимпийским чемпионом - также в лыжах и биатлоне.