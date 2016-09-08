Песков восхищен поступком белоруса, пронесшего на Паралимпиаде флаг России

Поступок белоруса, пронесшего на открытии Паралимпиады в Рио-де-Жанейро флаг России, достоин восхищения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Безусловно, это поступок. То, что сделали белорусские паралимпийцы, достойно восхищения. И, безусловно, мы высоко ценим такое проявление солидарности с нашими паралимпийцами, которые совершенно незаслуженно и несправедливо были лишены возможности выступать на Паралимпиаде. Безусловно, это заслуживает восхищения», - сказал Песков.

Он добавил, что вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) предложил наградить орденом Дружбы белорусского паралимпийца, несшего флаг России.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила благодарность белорусу, который вынес российский флаг, и назвала его героем.

Белорусские спортсмены вынесли российский флаг на парад атлетов во время церемонии открытия Паралимпийских игр – 2016, прошедшей на бразильском по стадионе «Маракана».

Международный паралимпийский комитет (IPC) решил установить личность белорусского спортсмена, пронесшего российский флаг, и наказать его.

Российская сборная не принимает участия в Паралимпиаде-2016. 22 июля IPC открыл дело в отношении ПКР в связи с получением от WADA имен 35 российских паралимпийцев, которые упоминаются в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Паралимпийский комитет России был дисквалифицирован.Спортивный арбитраж поддержал это решение. Более чем 175 российским паралимпийцам также было отказано в индивидуальном допуске к участию в Играх-2016.