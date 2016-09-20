WADA хочет увеличить финансирование и расширить полномочия

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) должно получить право штрафовать несоответствующие кодексу организации, необходимо увеличить финансирование для проведения расследований, говорится в релизе организации на ее официальном сайте.

Во вторник в Лозанне прошло обсуждения деятельности WADA, в котором приняли участие исполком организации, представители Международного олимпийского комитета (МОК), Международного паралимпийского комитета (IPC), Совета Европы (СЕ), Ассоциации летних олимпийских международных федераций (ASOIF) и Ассоциации зимних олимпийских международных федераций (AWOIF). Участники достигли консенсуса, что агентство нуждается:

- в расширении расследований WADA с увеличением финансирования и дальнейшим сотрудничеством с правоохранительными и государственными органами,

- в усовершенствованном процессе допинг-контроля антидопинговыми организациями по всему миру,

- в соглашении со спортивным движением и властями, что WADA будет регулировать все антидопинговую деятельность: агентству требуется увеличение взносов для поддержания роста организации.