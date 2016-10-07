Кадыров призвал прекратить нападки в адрес Емельяненко

Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил общественность перестать оскорблять президента Союза ММА России Федора Емельяненко. Об этом он написал в Instagram.

«Дорогие друзья! Я обращаюсь к вам с настоятельной просьбой и рекомендацией не публиковать какие-либо записи, затрагивающие честь и достоинство Федора Емельяненко», - написал он, отметив, что многие оскорбляют титулованного боксера под эмоциональным воздействием.

Кадыров считает, что Емельяненко уже «осознал ошибку» и понимает «поспешность в оценке организации турнира». «Если бы он предварительно изучил все вопросы, связанные с турниром, оценки могли быть совсем иными», - написал Кадыров.

«Нам нужно быть терпимее друг к другу, не переходить на личности при обсуждении вопросов, имеющих общественное значение», - отметил глава Чечни.

4 октября в Грозном прошел турнир по ММА Grand Prix Akhmat 2016. В рамках турнира проходили бои с участием детей, в них участвовали три сына Кадырова. Емельяненко осудил проведение поединков между детьми без специальной экипировки до 12 лет, так как наносимые удары могут нанести непоправимый ущерб физическому и психологическому здоровью мальчиков.