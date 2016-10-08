МОК предложил WADA создать новую структуру для контроля за допингом

Всемирному антидопинговому агентству (WADA) следует создать новую структуру, отвечающую за проведение допинг-тестов, говорится в декларации, опубликованной по итогам Олимпийского саммита в Лозанне. По мнению Международного олимпийского комитета (МОК), эта мера позволит увеличить прозрачность деятельности WADA.

Напомним, в августе главы антидопинговых агентств 17 стран на саммите в Копенгагене призвали реформировать WADA в связи с последними допинговыми скандалами. Позднее британские СМИ писали, что в WADA опасаются замены агентства иной структурой.