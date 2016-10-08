Президент МПК заявил о намерении возобновить дружеские отношения с Россией

Президент Международного паралимпийского комитета Филип Крэйвен заявил, что организация заинтересована в возобновлении дружеских отношений с Россией. «Никто из нас не хотел бы, чтобы началась вся эта ситуация после выхода доклада Макларена. У нас в России есть хорошие друзья. Я был у вас много раз, на мой взгляд, вы провели великолепные Игры в Сочи. Так что нам надо вернуться к тому, как мы работали раньше», – сказал Крэйвен.

Напомним, в августе МПК принял решение отстранить российских спортсменов от участия в Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Это решение поддержал Спортивный арбитражный суд в Лозанне. В Москве были организованы специальные соревнования для отстраненных от международных соревнований спортсменов.