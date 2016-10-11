Дворкович анонсировал скорое принятие закона об уголовной ответственности за допинг

Россия в ближайшее время примет поправки в законодательство, предусматривающие уголовную ответственность за допинг, заявил вице-премьер Аркадий Дворкович.

«Мы примем в ближайшее время законы, устанавливающие уголовную ответственность за вовлечение в допинг, за распространение допинга», - сказал Дворкович, выступая на международном спортивном форуме «Россия - спортивная держава» во Владимирской области.

Он также подчеркнул, что в самое ближайшее время «мы обеспечим большую независимость организаций, занимающихся антидопинговыми практиками».

«Мы проведем необходимую пропагандистскую, научную, воспитательную работу. Мы сделаем все это сегодня и быстро и ждем того же самого от международного сообщества», - подчеркнул вице-премьер.