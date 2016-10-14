Шведская академия пока не смогла сообщить Бобу Дилану о Нобелевской премии

Шведская академия пока не смогла связаться с музыкантом Бобом Диланом, чтобы сообщить ему о присуждении Нобелевской премии по литературе, передает ТАСС со ссылкой на ответственную по связям с прессой Ульрику Челлин. «Мы связались с его агентом. Но Боб Дилан спал перед концертом, поэтому лично с ним мы поговорить не смогли», – сказала она.

По словам Челлин, до Дилана пытались дозвониться весь вечер. «Да, мы не всегда дозваниваемся, но все же связаться с Диланом нам необходимо. Главное – это узнать, приедет ли он на церемонию вручения премии 10 декабря», – пояснила Челлин. Сам Дилан пока не комментировал присуждение ему Нобелевской премии по литературе.

Напомним, лауреатом Нобелевской премии по литературе в 2016 г. стал американский музыкант и автор-исполнитель Боб Дилан. Он получил награду «за создание новых поэтических выражений в рамках американской песенной традиции».