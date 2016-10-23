«Краснодар» обыграл «Амкар» в матче чемпионата России

Футбольный клуб «Краснодар» обыграл пермский «Амкар» в матче 11-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Встреча проходила в Краснодаре и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол забил полузащитник Юрий Газинский на 45-й минуте матча.

Сегодня также состоялась встреча двух московских клубов – «Локомотива» и ЦСКА. Матч проходил на домашней арене «Локомотива» и тоже завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев. Голом в составе «Локомотива» отличился нападающий Маркес Майкон на 65-й минуте.

На данном этапе возглавляют турнирную таблицу чемпионата «Спартак», «Зенит» и ЦСКА. «Краснодар» расположился на 4-й строчке, «Амкар» занимает 7-е место, «Локомотив» – на 11-м.

В следующем туре ЦСКА 29 октября в гостях сыграет с московским «Спартаком», «Локомотив» в этот же день встретится в Казани с «Рубином», «Краснодар» тоже на выезде сыграет с махачкалинским «Анжи», а «Амкар» примет у себя «Ростов».