Киев потратит 8 млн долларов на организацию «Евровидения»

Городской совет Киева решил выделить приблизительно 200 млн гривен (около $8 млн) на организацию конкурса «Евровидение» в 2017 г., передает «Интерфакс».

«Средства пойдут на улучшение инфраструктуры и создание положительного имиджа Киева. Это наша реклама на международном уровне, и мы должны быть готовы принять на должном уровне около 20 000 иностранных туристов», - заявила депутат Анна Старостенко.

Помимо этого украинское правительство на заседании в среду отменило ограничения на расходы при подготовке к данному конкурсу.