Умер Владимир Зельдин

Утром 31 октября умер актер Владимир Зельдин. Ему был 101 год. Как сообщили «Интерфаксу» в НИИ им. Склифосовского, «Владимир Зельдин скончался в 9.00».

Жена актера Иветта Капралова раньше рассказывала ТАСС, что три недели он лечился в военном госпитале, а 29 октября его перевели в НИИ Склифосовского. «Ничего нового, все то же самое, – говорила она только в воскресенье. – Врачи продолжают лечение, стараются делать все возможное, но подробностей не сообщают. Лишь констатируют, что состояние здоровья Владимира Михайловича остается стабильно тяжелым». В понедельник она сказала ТАСС, что его три недели безуспешно пытались реанимировать.

В 101 год Владимир Зельдин оставался ведущим актером Центрального академического театра Российской Армии, где служил с 1945 г. Зельдин был народным артистом СССР, лауреатом Сталинской премии II степени и Премии правительства России, полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Известны его роли в кинофильмах «Свинарка и пастух», «Учитель танцев», «Карнавальная ночь», «Укрощение строптивой», «Дядя Ваня», «Дуэнья», «Десять негритят».