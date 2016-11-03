Клоуна Олега Попова похоронят в Германии

Знаменитого клоуна Олега Попова, который скончался в среду, 2 ноября, в Ростове-на-Дону, по просьбе его дочери похоронят в Германии. Об этом сообщил «Интерфаксу» директор Ростовского цирка Дмитрий Резниченко.

По его словам, по предварительным данным, прощание с Олегом Поповым состоится в понедельник.

Официальный представитель СУСК Галина Гагалаева заявила в четверг, 3 ноября, что управление СК РФ по Ростовской области начало проверку по факту смерти известного артиста. Обстоятельства смерти будут сообщены позднее.

Как отметил в телеграмме соболезнования министр культуры Владимир Мединский, Олег Попов был одним из самых узнаваемых артистов России, чьи выступления дарили радость и добро многим поколениям наших соотечественников, взрослым и детям.

По словам директора Большого Московского государственного цирка Эдгарда Запашного, которые приводит ТАСС, цирковой мир лишился фигуры грандиозного масштаба.

Народный артист СССР Попов скоропостижно скончался в цирковой гостинице в городе Ростове-на-Дону, где он был на гастролях. Артист смотрел телевизор, сидя в кресле, около 23.00 по московскому времени находившиеся с ним рядом люди увидели его в неестественном положении. В гостиницу немедленно вызвали «скорую», но спасти артиста не удалось.

Начав свою карьеру эквилибристом, Попов в 1951 г. дебютировал в качестве коверного клоуна в Саратовском цирке, а после работал в этом амплуа в молодежном цирковом коллективе. Создал артистический образ Солнечного клоуна – неунывающего паренька с копной русых волос в нарочито широких полосатых штанах и клетчатой кепке.

С 1991 г., сохранив российское гражданство, жил и работал в Эглофштайне, в Германии, под сценическим псевдонимом Счастливый Ганс.