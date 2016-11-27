Одиннадцатая партия матча за шахматную корону завершилась ничьей

Российский гроссмейстер Сергей Карякин сыграл вничью с действующим чемпионом мира по шахматам норвежцем Магнусом Карлсеном в одиннадцатой партии матча за шахматную корону, который проходит в Нью-Йорке.

Партия продолжалась 3 часа 20 минут. На ничью соперники согласились на 34-м ходу. После 11 партий счет в матче стал 5,5:5,5.

Последняя двенадцатая партия состоится 28 ноября. Если она завершится ничьей, победитель будет выявлен по итогам тай-брейка.