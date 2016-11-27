Украина может лишиться права на проведение «Евровидения»

Директор Национальной телерадиокомпании Украины Александр Харебин заявил, что Киев может лишиться права проводить «Евровидение-2017» из-за того, что затягивает с организацией, передает ТСН.

По словам Харебина, в начале октября Европейский вещательный союз (владелец бренда «Евровидение») показал «красную карточку» из-за фактического срыва подготовки к конкурсу.

Харебин отметил, что сейчас Украина уже практически не отстает от графика подготовки. В качестве причин отставания он назвал «бюрократию, несовершенство законодательных актов и пренебрежительное отношение некоторых чиновников к конкурсу».