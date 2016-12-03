Спринт на этапе Кубка мира по биатлону выиграл француз Мартен Фуркад

В шведском Эстерсунде завершилась мужская спринтерская гонка в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону. Первым к финишу пришел француз Мартен Фуркад. Он преодолел дистанцию за 23 мин. 31,9 сек., не совершив ни одного промаха.

Вторым финишировал швед Фредрик Линдстрем (41 мин. 5 сек., без промахов), третье место занял немец Арнд Пайффер (43 мин. 6 сек., без промахов).

Лучший результат среди российских спортсменов показал Антон Бабиков, пришедший к финишу седьмым с результатом 55 мин. 6 сек. без промахов.