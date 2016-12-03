«Ростов» сыграл вничью с «Зенитом» в матче чемпионата России

Футбольный клуб «Ростов» сыграл вничью с санкт-петербургским «Зенитом» в матче 17-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Встреча проходила в Ростове и завершилась со счетом 0:0.

На данном этапе «Зенит» занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата. Лидирует по-прежнему московский «Спартак», на 3-й строчке расположился столичный ЦСКА. «Ростов» – на 6-м месте.

Это был последний тур РФПЛ в этом году. В следующем туре «Ростов» 4 марта 2017 г. на выезде сыграет с томской «Томью», «Зенит» днем ранее примет у себя ЦСКА.

Ранее сегодня встретились екатеринбургский «Урал» и ЦСКА. Встреча проходила на Урале и завершилась с разгромным счетом 4:0 в пользу москвичей.